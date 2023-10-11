Жители семи десятков домов в Волгограда второй день мерзнут без газа





Жители домов, расположенных в заполотновской части поселка Горьковский, а также частный сектор около железной дороги уже второй день выживают без газа. Как рассказали V102.RU горожане, ничего ужаснее, чем остаться без тепла после резкого похолодания и возможности приготовить еду, нельзя было придумать.

Жители домов, расположенных в заполотновской части поселка Горьковский, а также частный сектор около железной дороги уже второй день выживают без газа. Как рассказали V102.RU горожане, ничего ужаснее, чем остаться без тепла после резкого похолодания и возможности приготовить еду, нельзя было придумать.





Между тем, по словам жителей поселка, без тепла сейчас остались более 2 тысяч человек, которые проживают в части поселка Горьковский. Людей возмутило и то обстоятельство, что им не объясняли причины срыва срока подачи газа. Между тем, по словам жителей поселка, без тепла сейчас остались более 2 тысяч человек, которые проживают в части поселка Горьковский. Людей возмутило и то обстоятельство, что им не объясняли причины срыва срока подачи газа.

- Мы звоним в «Волгоградгоргаз», а там, что ли, смеются над нами. Заявили, что отопительный сезон начнется только 15 октября. Как-будто не знают, что в частных домах он начинается тогда, когда хозяева посчитают нужным включить отопление, - негодуют волгоградцы. - Мы звоним в «Волгоградгоргаз», а там, что ли, смеются над нами. Заявили, что отопительный сезон начнется только 15 октября. Как-будто не знают, что в частных домах он начинается тогда, когда хозяева посчитают нужным включить отопление, - негодуют волгоградцы.

- В «Волгоградгоргазе» несколько дней назад предупредили, что будут проводить плановые работы. Вчера, 10 октября, они начались рано утром в переулке Донской, а в 17-00 ч. газ должны были дать, - рассказали люди. – Однако засыпали мы в холодных домах чуть ли не в верхней одежде – газ так и не появился. Зато появилось объявление, чтобы все были дома сегодня, в 9-00 ч., для пуска газа. Но ничего такого не произошло. Мы уже второй день замерзаем, обогреватели не могут обеспечить теплом дома полностью. На электрической плитке тоже особо не приготовишь. Когда будет теперь газ, неизвестно. И почему эти работы проводились, когда пришло похолодание, нам тоже непонятно.В АО «Волгоградгоргаз» в ответе на редакционный запрос пояснили, что после проведения плановых работ специалистами организации было обнаружено падение давления, что свидетельствует о негерметичности системы газоснабжения в каких-то домах.- Для определения источника негерметичности и последующего пуска газа необходимо провести обследование газового оборудования в каждом домовладении, подключенном к газопроводу, - прокомментировали в «Волгоградгоргазе». – На сегодня получен доступ в 58 из 68 домовладений. Техническая возможность для пуска газа в отдельные дома отсутствует, газоснабжение будет возобновлено после обследования всех домов. Сегодня в 17-00 ч. запланирован очередной обход по оставшимся домам.Жители поселка надеются, что сегодня, наконец, в их домах после двухдневного морозильника появится тепло.