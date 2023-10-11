Общество

Жители семи десятков домов в Волгограда второй день мерзнут без газа

Общество 11.10.2023 16:21
0
11.10.2023 16:21


Жители домов, расположенных в заполотновской части поселка Горьковский, а также частный сектор около железной дороги уже второй день выживают без газа. Как рассказали V102.RU горожане, ничего ужаснее, чем остаться без тепла после резкого похолодания и возможности приготовить еду,  нельзя было придумать.
- В «Волгоградгоргазе» несколько дней назад предупредили, что будут проводить плановые работы.  Вчера, 10 октября, они начались рано утром в переулке Донской, а в 17-00 ч. газ должны были дать, - рассказали люди. – Однако засыпали мы в холодных домах чуть ли не в верхней одежде – газ так и не появился. Зато появилось объявление, чтобы все были дома сегодня, в 9-00 ч., для пуска газа. Но ничего такого не произошло. Мы уже второй день замерзаем, обогреватели не могут обеспечить теплом дома полностью. На электрической плитке тоже особо не приготовишь. Когда будет теперь газ, неизвестно. И почему эти работы проводились, когда пришло похолодание, нам тоже непонятно.

Между тем, по словам жителей поселка, без тепла сейчас остались более 2 тысяч человек, которые проживают в части поселка Горьковский. Людей возмутило и то обстоятельство, что им не объясняли причины срыва срока подачи газа. 
- Мы звоним в «Волгоградгоргаз», а там, что ли, смеются над нами. Заявили, что отопительный сезон начнется только 15 октября. Как-будто не знают, что в частных домах он начинается тогда, когда хозяева посчитают нужным включить отопление, - негодуют волгоградцы.  
В АО «Волгоградгоргаз» в ответе на редакционный запрос пояснили, что после проведения плановых работ специалистами организации было обнаружено падение давления, что свидетельствует о негерметичности системы газоснабжения в каких-то домах.
- Для определения источника негерметичности и последующего пуска газа необходимо провести обследование газового оборудования в каждом домовладении, подключенном к газопроводу, - прокомментировали в «Волгоградгоргазе». – На сегодня получен доступ в 58 из 68 домовладений. Техническая возможность для пуска газа в отдельные дома отсутствует, газоснабжение будет возобновлено после обследования всех домов. Сегодня в 17-00 ч. запланирован очередной обход по оставшимся домам.
Жители поселка надеются, что сегодня, наконец, в их домах после двухдневного морозильника появится тепло.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2023 17:32
Общество 11.10.2023 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 16:41
Общество 11.10.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 15:29
Общество 11.10.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 14:40
Общество 11.10.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 14:15
Общество 11.10.2023 14:15
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2023 13:51
Общество 11.10.2023 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 13:25
Общество 11.10.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 11:54
Общество 11.10.2023 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.10.2023 11:45
Общество 11.10.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 09:47
Общество 11.10.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 08:05
Общество 11.10.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2023 07:57
Общество 11.10.2023 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 21:43
Общество 10.10.2023 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 20:56
Общество 10.10.2023 20:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2023 19:40
Общество 10.10.2023 19:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
В Волгограде на огненном шоу сожгут 50 литров керосинаСмотреть фотографии
16:41
Ветераны попросили мэрию назвать новую улицу Волгограда в честь фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
16:21
Жители семи десятков домов в Волгограда второй день мерзнут без газаСмотреть фотографии
15:29
Идем ко дну? В Волгограде разразился скандал в олимпийском виде спортаСмотреть фотографии
15:00
Под Волгоградом задержали рецидивиста за торговлю ружьямиСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде борт на Москву вернули на стоянку из-за поломкиСмотреть фотографии
14:15
Волгоградка поборется за 10 миллионов в бизнес-реалити и откроет женский автосервисСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде подросток зарезал мужчину и ранил другогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградская область завершает ремонт 67 объектов в подшефном районе ЛНРСмотреть фотографии
13:25
В 19 муниципалитетах Волгоградской области запустили отоплениеСмотреть фотографии
12:42
Закрытое после выборов городское собрание в Рудне «распечатали» после обращения к прокуроруСмотреть фотографии
11:54
Артисты «Царицынской оперы» подарят голоса героям «Маленького принца»Смотреть фотографии
11:51
Руслан Никитин уволился с поста заместителя главы ВолжскогоСмотреть фотографии
11:45
Андрей Бочаров работает в подшефном районе ЛНРСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом «ГАЗель» влетела в фуру: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:36
Угрожавший убить судью Мелконян лично явится на процесс в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:47
Село в Волгоградской области 11 октября завалило снегомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
Сады Придонья со вкусом заявили о себе на главном событии HoReCa-индустрииСмотреть фотографии
08:05
С надеждой и верой. Что происходит с реконструкцией линии СТ в Волгограде — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
07:57
Во Фролово 12 октября начнется отопительный сезонСмотреть фотографии
21:43
Волгоградским чиновникам купят спецтелефоны для сохранения гостайныСмотреть фотографии
21:15
Устроившему дебош в самолете «Волгоград-Москва» астраханцу грозит 15 сутокСмотреть фотографии
20:56
В Волгоград съехались блогеры из 25 регионовСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде назвали лучших в панкратионеСмотреть фотографии
19:40
«Я непростой человек»: пьяного дебошира сняли с рейса Волгоград — МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Глава Волжского пообещал тепло в квартирах 11 октябряСмотреть фотографии
19:07
Стали известны подробности изнасилования подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
«Не дожил день до 26-летия»: в Волгоградской области простятся с погибшим на Украине кадровым офицеромСмотреть фотографии
18:09
С любыми ограничениями в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не согласны 59% жителей ЮФОСмотреть фотографии
17:47
Неизвестный отправил в нокаут волгоградца и скрылся: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 