Первый пошел. В Урюпинске 9 октября стартовал отопительный сезон

Общество 09.10.2023 08:35
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09.10.2023 08:35
В Урюпинске Волгоградской области сегодня, 9 октября, начался отопительный сезон. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, такое решение власти столицы российской провинции приняли из-за резкого снижения ночных температур. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
Урюпинск стал первым городом, где стартовал отопительный сезон. Такого же решения от местных властей ждут и другие жители региона. В частности, в администрации Волжского напомнили, что батареи в квартирах горожан станут теплыми, если в течение двух дней температура воздуха не превысит +8.
Власти Котовского района рекомендовали еще с 7 октября выполнить пробную подтопку больниц, детских садов и социальных объектов, а также многоквартирных домов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения. В этот день были подключены к теплу детский сад №1 и школа №3, где есть свои мини-котельные.Между тем, в настоящее время Волгоградская область оказалась во власти холодного фронта, а ночью в некоторых районах температура опускается до нуля и ниже. Утром 9 октября в Волгограде было всего +6.
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