Спорт

Кубок «Золотой осени» по гандболу увезли из Волгограда

Спорт 10.10.2023 10:28
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10.10.2023 10:28



В Волгограде завершился всероссийский гандбольный турнир «Золотая осень» среди девушек в возрасте до 15 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
 
В соревнованиях в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна и на арене училища олимпийского резерва приняли участие восемь команд. Хозяйки были представлены тремя коллективами под руководством Анны Сидоричевой, Анны Лысенко и Василия Бушнева. А соперницы приехали из Тольятти, Санкт-Петербурга, города Кингисеппа Ленинградской области и из Майкопа. В первый день «Золотой осени» c приветственным словом к юным спортсменкам обратилась директор СШ по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян.

 
Число участников позволило разделить команды на две группы. Затем гандболистки боролись за трофей и медали уже в  розыгрыше плей-офф. До финального матча добрались первые составы Волгограда и Тольятти. Увы, но гостьи выиграли со счетом 17:13 и увезли чемпионский кубок к себе домой. Бронзовые награды завоевал коллектив из Кингисеппа, одолевший в поединке за третье место младших девушек из Тольятти. К сожалению, вторая и третья команды Волгограда заняли две последние позиции на турнире.  
 
Фото «Динамо-Синара» VK.com
 

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