Происшествие случилось в хуторе Терновка Фроловского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, от отравления угарным газом пострадали два человека – 46-летняя женщина и 48-летний мужчина.
Выяснилось, что от сильного ветра на кухне с открытым окном задуло газовую конфорку и угарный газ стал заполнять дом.
В облздраве уточнили, что мужчина и женщина с признаками отравления угарным газом были доставлены в приемный покой Фроловской центральной районной больницы.
- Состояние мужчины и женщины стабильное, от госпитализации они отказались, - пояснили в ведомстве.