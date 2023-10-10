Происшествия

«Задуло ветром»: в хуторе под Волгоградом два человека отравились угарным газом

Происшествия 10.10.2023 09:29
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10.10.2023 09:29


Происшествие случилось в хуторе Терновка Фроловского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, от отравления угарным газом пострадали два человека – 46-летняя женщина и 48-летний мужчина.
Выяснилось, что от сильного ветра на кухне с открытым окном задуло газовую конфорку и угарный газ стал заполнять дом.
В облздраве уточнили, что мужчина и женщина с признаками отравления угарным газом были доставлены в приемный покой Фроловской центральной районной больницы.
- Состояние мужчины и женщины стабильное, от госпитализации они отказались, - пояснили в ведомстве.

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