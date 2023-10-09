Экономика

«Трещат закрома»: Волгоградская область перевыполнила план кабмина по сбору зерновых

Экономика 09.10.2023 11:51
0
09.10.2023 11:51


Аграрии региона собрали уже 5,9 млн тонн зерновых культур, что на 18% превышает плановые показатели, установленные Правительством РФ для Волгоградской области. Эту позитивную новость сообщил на сегодняшнем оперативном заседании губернатор Волгоградской области, передает V102.RU. Ранее в кабмине рассчитывали на 4,7 миллиона тонн зерна от Волгоградской области.
При этом уборка поздних зерновых в регионе еще идет. В целом, по словам Андрей Бочарова, планируется собрать не менее 6 миллионов тонн. Также в Волгоградской области продолжается уборка подсолнечника, технических культур, овощей. Параллельно аграрии занимаются уже севом. В хозяйствах в достаточном количестве имеется сельхозтехника и горюче-смазочные материалы, поставки которых осуществляются без перебоев.
На оперативном совещании губернатор также подвёл промежуточные итоги участия делегации региона в 25-й юбилейной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», на которой Волгоградская область завоевала 63 медали, среди которых 26 – золотых.
Глава региона по итогам совещания дал ряд поручений в сфере АПК. В частности, в оптимальные сроки обеспечить завершение осеннего сева, а также уборку поздних культур с целью минимизации возможных потерь урожая в сложных погодных условиях. Также поставлены задачи завершить закладку овощей на хранение до наступления морозов и продолжить оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
09.10.2023 16:21
Экономика 09.10.2023 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.10.2023 13:49
Экономика 09.10.2023 13:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.10.2023 14:49
Экономика 07.10.2023 14:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.10.2023 10:05
Экономика 07.10.2023 10:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2023 21:18
Экономика 06.10.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.10.2023 15:50
Экономика 06.10.2023 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.10.2023 15:02
Экономика 06.10.2023 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 16:08
Экономика 05.10.2023 16:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 15:01
Экономика 05.10.2023 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 14:19
Экономика 05.10.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2023 12:54
Экономика 05.10.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2023 08:31
Экономика 05.10.2023 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.10.2023 18:48
Экономика 04.10.2023 18:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2023 15:45
Экономика 04.10.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2023 10:35
Экономика 04.10.2023 10:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:46
Бойцам волгоградского СОБР «Вектор» вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:21
Волгоградский «КАУСТИК» - в тройке лидеров российского рейтинга в области охраны трудаСмотреть фотографии
16:14
Фонтанирующий унитаз и черная жижа в ванной превратили жизнь волгоградки в адСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Новую улицу от ТРК «Акварель» в Волгограде назовут в честь фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
15:07
В Грозном перенесли суд над поджигателем Корана ЖуравелемСмотреть фотографии
15:04
Коронованного в Москве криминального авторитета приговорили в Волгограде к 10 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:39
«Все снимали на телефон»: под Волгоградом осудили двоих поджигателей сельской администрацииСмотреть фотографии
14:20
Волгоградские налоговики преобразили «Заботу» в ЛНРСмотреть фотографии
13:49
Педагоги политехнического колледжа получают практические навыки на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:32
С берега ерика Верблюд в Волгоградской области вывезли 50 мешков мусораСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области престарелый пенсионер сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:16
«Прятал лицо под маской»: в Волгограде арестовали водителя Mercedes, убившего в ДТП двух парнейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде 9 октября начался отопительный сезонСмотреть фотографии
11:51
«Трещат закрома»: Волгоградская область перевыполнила план кабмина по сбору зерновыхСмотреть фотографии
11:22
На севере Волгограда поймали сбившего пенсионерку водителя-беглецаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде снесли незаконную шашлычную под окнами инвалидаСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области иномарка слетела с моста: водитель чудом выжилСмотреть фотографии
10:54
Эксперты ОМС - о важности диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниямиСмотреть фотографии
10:31
Пешеходы и пассажиры иномарки пострадали в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Аналитики зафиксировали рост материального благополучия волгоградцевСмотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом боевые машины преодолевают крутой подъемСмотреть фотографии
08:35
Первый пошел. В Урюпинске 9 октября стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцы высказались за большие штрафы за нетрезвых самокатчиковСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
19:41
Не укротили «бычков». Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде «Краснодару-2» - 1:3Смотреть фотографии
19:25
Минобороны России наградило мобилизованного и контрактника из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:18
Угрожавшие зарезать продавцов в Волгограде школьники снова отметились на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
«Иногда встречается даже у мужчин»: врач рассказала, как не пропустить рак грудиСмотреть фотографии
16:16
«У нас с потолка идет дождь»: потоп в гостинице «Актер» у цирка в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Волгоградской области поставили рекорд по числу свадебСмотреть фотографии
 