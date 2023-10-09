



Аграрии региона собрали уже 5,9 млн тонн зерновых культур, что на 18% превышает плановые показатели, установленные Правительством РФ для Волгоградской области. Эту позитивную новость сообщил на сегодняшнем оперативном заседании губернатор Волгоградской области, передает V102.RU. Ранее в кабмине рассчитывали на 4,7 миллиона тонн зерна от Волгоградской области.

Аграрии региона собрали уже 5,9 млн тонн зерновых культур, что на 18% превышает плановые показатели, установленные Правительством РФ для Волгоградской области. Эту позитивную новость сообщил на сегодняшнем оперативном заседании губернатор Волгоградской области, передает V102.RU. Ранее в кабмине рассчитывали на 4,7 миллиона тонн зерна от Волгоградской области.

При этом уборка поздних зерновых в регионе еще идет. В целом, по словам Андрей Бочарова, планируется собрать не менее 6 миллионов тонн. Также в Волгоградской области продолжается уборка подсолнечника, технических культур, овощей. Параллельно аграрии занимаются уже севом. В хозяйствах в достаточном количестве имеется сельхозтехника и горюче-смазочные материалы, поставки которых осуществляются без перебоев.На оперативном совещании губернатор также подвёл промежуточные итоги участия делегации региона в 25-й юбилейной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», на которой Волгоградская область завоевала 63 медали, среди которых 26 – золотых.Глава региона по итогам совещания дал ряд поручений в сфере АПК. В частности, в оптимальные сроки обеспечить завершение осеннего сева, а также уборку поздних культур с целью минимизации возможных потерь урожая в сложных погодных условиях. Также поставлены задачи завершить закладку овощей на хранение до наступления морозов и продолжить оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.