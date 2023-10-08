Общество

«У нас с потолка идет дождь»: потоп в гостинице «Актер» у цирка в Волгограде сняли на видео

Общество 08.10.2023 16:16
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08.10.2023 16:16


Жильцы общежития гостиничного типа «Актер», расположенного по улице Краснознаменской, 15а, прислали в редакцию V102.RU видео грандиозного потопа. По словам обитателей комнат, сильный ливень полностью затопил весь жилой блок четвертого этажа. Волгоградцы склонны винить в своем бедствии подрядчика, который занимается реконструкцией цирка. 



— У нас с потолка идет дождь. В прямом смысле. Началось все в пятницу, когда испортилась погода. Стало капать вечером, а после ночного ливня у нас залило всю оргтехнику, розетки, люстры, — рассказала обитательница общежития Ирина Анищенко. — Я сама работаю в музтеатре. У нас две комнаты, которая я получила 43 года тому назад. Мы живем здесь с дочерью и внучкой. После ночного ливня нас в буквальном смысле смывает. Пострадал весь четвертый этаж, который находится под самой крышей. У нас тут жилых семь или восемь блоков, в каждом по две комнаты. Люди фактически все потеряли. 


Женщина утверждает, что всему виной действия подрядчика, который взялся за глобальную реконструкцию цирка. 

— У нас последний этаж, крыша плоская. Какое-то время назад они сняли защитный слой, а до дождей не успели ничего сделать. Звонить некому. Исполнительный директор цирка в отпуске, инженер в отпуске. Звонили по номеру 911, нам сказали, что свяжутся и пропали. Электричество пока есть, но мы боимся замыкания. У соседей прямо из люстры течет вода. В пятницу выбило четыре щитка. Мы тонем и хотим переедать большой привет руководству цирка, подрядчику и Росгосцирку, — негодует женщина. 


Журналистам «Высоты 102» не удалось получить оперативный комментарий подрядчика. Редакция информагентства готова выслушать другую сторону и опубликовать ее позицию по ситуации. 

Напомним, что в ноябре 2021 года генеральный подрядчик реконструкции здания цирка в Волгограде приступил к проектированию работ, которые предусмотрены миллиардным контрактом. Согласно данным сайта госзакупок, победителем конкурса на выполнение реновации стало ООО «Наследие» из Москвы. По информации пресс-службы Единого заказчика в сфере строительства, полностью завершить реализацию объекта планируется в 2024 году. Также волгоградский цирк расширят ради комфорта животных. 

К слову, проект реконструкции здания цирка получил в конце мая этого года положительное заключение Главгосэкспертизы России. В обновленном виде цирк на улице Краснознаменской планируют открыть в 2025 году. 

Фото и видео: Ирина Анищенко 

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