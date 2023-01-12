Волгоградский цирк расширят ради комфорта животных

После реконструкции волгоградского цирка его площадь увеличится. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказали в пресс-службе «Единого заказчика», который контролирует капитальный ремонт известного многим волгоградцам объекта.

- После модернизации площадь здания составит 10, 087 кв. м. Во время капитального ремонта увеличится количество и размер помещений для содержания животных. Завершить реконструкцию цирка планируется в 2024 году, - рассказали в пресс-службе компании.

Цирк обновят впервые за 55 лет с момента его открытия. В процессе модернизации строители заменят изношенные конструкции и инженерные системы. В частности, здесь появится детская игровая в зоне буфета, дополнительные посадочные места для посетителей и комфортная гардеробная. Внутри здания стены, потолки и полы кардинально обновят. Зрительный зал цирка на 1700 мест оснастят современным светотехническим и технологическим оборудованием. Благодаря ему появится возможность проводить яркие и зрелищные представления.

По словам генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова, при реконструкции здания будут созданы современные и комфортные условия для содержания животных в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

В настоящее время проектная документация по реконструкции цирка проходит экспертизу. Получить положительное заключение планируется в первом квартале 2023 года.

Всего «Единый заказчик» реконструирует пять филиалов Росгосцирка — в Екатеринбурге, Иркутске, Твери, Воронеже и Волгограде.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало, что на глобальный ремонт волгоградского цирка из федерального бюджета был выделен 1 миллиард 161 миллион рублей. Последние представления в цирке прошли в сентябре прошлого года и он закрылся в ожидании реконструкции.