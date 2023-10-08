«Вся наша жизнь — потоп»: Волгоград ушел под воду после разгула стихии

Жители Волгограда сегодня, 8 октября, публикуют в соцсетях видео, на которых улицы и дороги превратились в реки после очередного разгула стихии с ливнем и штормовым ветром. Как сообщает V102.RU, горожане фиксируют потоп в разных частях города-героя.





— Все плывут, что поделать. Лучше дома переждать. Если перефразировать, то вся наша жизнь — потоп, — иронизируют волгоградцы. — Каждый дождь одно и то же.

Жители сообщают о потопе в Центральном, Краснооктябрьском и Кировском районах. Горожане возмущены, что подобные инциденты происходят регулярно в одних и тех же местах.

— Остановка «Площадь Возрождения». Все стабильно. По 39-й Гвардейской в сторону Тракторного затор, в обратную сторону еще хуже. На «Авангарде» дорогу просто нигде не перейти. Эту проблему, видимо, никак не решить, — негодуют жители областного центра.

Напомним, сегодня в Волгограде синоптики прогнозировали сильные дожди и штормовой ветер с порывами до 20 м/с.

Видео: «Жесть Волгограда» / t.me

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