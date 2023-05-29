Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублей

Проект реконструкции Волгоградского цирка, в результате которой здание не только преобразится снаружи и внутри, но еще и прирастет новыми помещениями, получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. По информации пресс-службы «Единого заказчика в сфере строительства», капремонт цирка состоится впервые за его более чем полувековую историю.

– В ходе ремонта и модернизации помещений цирка строители заменят все изношенные конструкции и инженерные системы, а после реконструкции площадь здания составит более 10 тысяч квадратных метров. Увеличится количество и размер помещений для содержания животных. Кроме того, в цирке появится детская игровая комната в зоне буфета. Также здесь будут оборудованы дополнительные посадочные места для посетителей и комфортная гардеробная, – сообщили в пресс-службе.

Зрелищности представлениям в цирке Волгограда после реконструкции добавит современное оборудование.

Напомним, что в обновленном виде цирк на ул. Краснознаменской в Волгограде откроется только через два года – в 2025-м.

