Главный криминалист МВД России Казьмин посетил Волгоград





Начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин 6 октября побывал с рабочим визитом в Волгограде. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе рабочей встречи с начальником волгоградского главка генерал-майором полиции Дмитрием Вельможко он обсудил актуальные вопросы организации экспертной деятельности. Также Казьмин посетил Мамаев курган, где почтил память павших в годы ВОВ советских солдат.





– Начальник ЭКЦ МВД России изучил организацию работы экспертных подразделений регионального Главка и территориальных подразделений, встретился с личным составом, оценил условия их службы и уровень оснащенности криминалистическим и иным аналитическим оборудованием различных лабораторий – баллистической, автотехнической, экспертиз запаховых следов человека, ДНК-анализа и других, – рассказали в пресс-службе волгоградского ГУ МВД России. – На базе регионального Главка Вадим Казьмин провел оперативное совещание, в ходе которого определил приоритетные направления деятельности и поставил перед сотрудниками ряд задач, направленных на повышение качества экспертно-криминалистического сопровождения раскрытия и расследования преступлений.





Подводя итог совещания, главный криминалист МВД России поблагодарил личный состав волгоградской полиции за ответственное отношение к делу.

– Именно благодаря этим качествам, волгоградские эксперты стабильно входят в десятку лучших подразделений страны, – отметил Казьмин, вручая ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области