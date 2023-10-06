Общество

Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октября

Общество 06.10.2023 17:08
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06.10.2023 17:08


В Волгограде завершается подготовка котельных «Концессий теплоснабжения» к предстоящему отопительному сезону. Сегодня, 6 октября, котельную на ул. 4-х Связистов проверил директор компании Михаил Гущин.  

По информации начальника энергорайона №1 Алексей Ланцов, котельная в Краснооктябрьском районе снабжает ресурсом 90 многоквартирных домов, в которых проживает около 25 тысяч человек, а также порядка 20 школ, детсадов и лечебных учреждений.

– Наша задача – подавать теплоноситель на потребителя согласно всем параметрам режимной карты, температурного графика, – рассказала старший оператор котельной 4-х связистов Татьяна Крайнова. – Ранее были выполнены работы по техническому перевооружению котла ПТВМ-30, ремонту дымовой трубы. В прошлом году проходила замена сетевых, подпиточных, повысительных и рециркуляционных насосов, частично меняли электричество. А в этом году оборудовали новыми сухими трансформатором вместо старых масляных, обновили электротехническое оборудование котельной, которое отработало свой ресурс. Все это в разы повышает надежность энергоснабжения котельной и, соответственно, теплоснабжения потребителей. 


– В соответствии с планом-графиком сроки готовности к отопительному периоду определены до 15 октября. Все котельные и тепловые сети к 1 октября уже были готовы к эксплуатации. Готовность данной котельной к предстоящему ОЗП составляет 100% – в том числе благодаря заблаговременно проведенным мероприятиям по модернизации и реконструкции инфраструктуры. Мы готовы подавать теплоноситель во все дома как Краснооктябрьского района, так и всего Волгограда, – подвел итог Михаил Гущин.

Напомним, ранее губернатор Бочаров поручил привести котельные в Волгограде в порядок. На ул. 4-х Связистов в этом году появилось новое ограждение, специалисты смонтировали новые системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, установлена современная энергоэффективная система уличного освещения. 


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