Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октября





В Волгограде завершается подготовка котельных «Концессий теплоснабжения» к предстоящему отопительному сезону. Сегодня, 6 октября, котельную на ул. 4-х Связистов проверил директор компании Михаил Гущин.

По информации начальника энергорайона №1 Алексей Ланцов, котельная в Краснооктябрьском районе снабжает ресурсом 90 многоквартирных домов, в которых проживает около 25 тысяч человек, а также порядка 20 школ, детсадов и лечебных учреждений.

– Наша задача – подавать теплоноситель на потребителя согласно всем параметрам режимной карты, температурного графика, – рассказала старший оператор котельной 4-х связистов Татьяна Крайнова. – Ранее были выполнены работы по техническому перевооружению котла ПТВМ-30, ремонту дымовой трубы. В прошлом году проходила замена сетевых, подпиточных, повысительных и рециркуляционных насосов, частично меняли электричество. А в этом году оборудовали новыми сухими трансформатором вместо старых масляных, обновили электротехническое оборудование котельной, которое отработало свой ресурс. Все это в разы повышает надежность энергоснабжения котельной и, соответственно, теплоснабжения потребителей.





– В соответствии с планом-графиком сроки готовности к отопительному периоду определены до 15 октября. Все котельные и тепловые сети к 1 октября уже были готовы к эксплуатации. Готовность данной котельной к предстоящему ОЗП составляет 100% – в том числе благодаря заблаговременно проведенным мероприятиям по модернизации и реконструкции инфраструктуры. Мы готовы подавать теплоноситель во все дома как Краснооктябрьского района, так и всего Волгограда, – подвел итог Михаил Гущин.

Напомним, ранее губернатор Бочаров поручил привести котельные в Волгограде в порядок. На ул. 4-х Связистов в этом году появилось новое ограждение, специалисты смонтировали новые системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, установлена современная энергоэффективная система уличного освещения.



