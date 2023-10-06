Волонтеры объявили о сборе добровольцев для поиска в Волгограде пропавшего местного жителя Романа Мануковского. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», в воскресенье, 8 октября, понадобятся добровольцы для прочесывания местности в Тракторозаводском районе.

- Поиски проходят совместно с полицией, - пояснили информагентству в «Обереге». - Поисковая работа привела к следу и необходимо проверить местность.

Напомним, что о пропаже этого 33-летнего мужчины сообщалось еще в мае текущего года. Его особая примета - шрам и татуировка на левой руке. Местонахождение мужчины неизвестно с 24 мая 2023 года.

Добровольцев просят подойти 8 октября к 11.30 по адресу: г. Волгоград ул. Николая Отрады, 4а (гаражные боксы). Поисковые мероприятия пройдут в Тракторозаводском районе. Можно взять с собой чай и перекус.

Координатор поисков: Владимир (Пижон) +7 929 786-55-75. Для формирование экипажей нужно предварительно заявить о своем участии.

Фото и коллаж: ПСО «Оберег», Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

