Общество

Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в Камышине

Общество 06.10.2023 15:04
0
06.10.2023 15:04

В городе Камышине Волгоградской области с улицы Титова накануне доставили в больницу мужчину и женщину. Как стало известно ИА «Высота 102», жительница одного из многоквартирных домов сорвалась с высоты пятого этажа и упала на прохожего. 

Как рассказали информагентству читатели, их соседка предприняла попытку покинуть квартиру с помощью простыней. Перед этим между ней и супругом произошла ссора. 

– Сосед закрыл свою слишком свободолюбивую жену дома, а сам пошел по своим делам. Но она, судя по всему, решила любыми средствами вырваться наружу. Связала простыни и начала спускаться. В районе третьего этажа что-то пошло не так и простыни развязались, – рассказал один из местных жителей. – Самое интересное, что как раз в этот момент по улице шел мужчина, который тут же поспешил на помощь падающей. Он пытался ее поймать, но она фактически подмяла его под себя. Обоих забрали в больницу.  

По информации от экстренных служб, 47-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер. Подоспевший на помощь мужчина оказался на больничной койке с открытым переломом ноги. 

Информацию о состоянии пострадавших ИА «Высота 102» уточняет также в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2023 17:08
Общество 06.10.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 17:04
Общество 06.10.2023 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 16:06
Общество 06.10.2023 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 14:33
Общество 06.10.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 13:38
Общество 06.10.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 13:07
Общество 06.10.2023 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2023 12:04
Общество 06.10.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 11:40
Общество 06.10.2023 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2023 10:50
Общество 06.10.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2023 10:45
Общество 06.10.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2023 21:38
Общество 05.10.2023 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2023 20:37
Общество 05.10.2023 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2023 19:07
Общество 05.10.2023 19:07
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2023 19:00
Общество 05.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2023 17:41
Общество 05.10.2023 17:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:20
Руководство завода получило условные сроки за кражу у «Роскосмоса» 9,3 млн рублейСмотреть фотографии
17:08
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октябряСмотреть фотографии
17:04
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на ВолгоградСмотреть фотографии
16:45
Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом ожидающего полицию участника ДТП сбила легковушкаСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде хотят видеть почетными гражданами региона фронтовика и дитя СталинградаСмотреть фотографии
15:50
«Красный Октябрь» познакомил студентов с их будущей профессиейСмотреть фотографии
15:04
Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в КамышинеСмотреть фотографии
15:02
Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллионаСмотреть фотографии
14:33
Жители Вишневой балки бьют тревогу из-за пересыхающего пруда. Застройщик обещает заполнить его и облагородитьСмотреть фотографии
14:25
Андрей Бочаров провел встречу с Олегом Матыциным и Дмитрием МезенцевымСмотреть фотографии
14:23
Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
«Появился след»: добровольцев просят помочь в поисках пропавшего в мае волгоградцаСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавшихСмотреть фотографии
13:07
Волгоградские старшеклассники вновь погрузились в профессиональный мир соцпитанияСмотреть фотографии
12:07
Амброзия захватила 0,15% территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
Министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
11:40
Без обмана: эксперты ОМС объяснили, как не платить за бесплатную медпомощьСмотреть фотографии
11:24
Деловую волгоградку могут посадить на 15 лет за взятку в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде легковушку разорвало после лобового ДТП с фуройСмотреть фотографии
10:45
На севере Волгограда выясняют причину потопа в одном из дворовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:24
Директор ООО «Ремстрой» украл миллион, а на остаток «подшаманил» школьный спортзал под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом в луковых полях нашли толпу нелегаловСмотреть фотографии
09:10
В Москве осудили экстремиста-педофила из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:49
От телефонов до мебели: конфискованное по административным делам имущество отдадут регионамСмотреть фотографии
07:35
Волгоградский «Ротор» оштрафовали из-за травмы врача «Алании»Смотреть фотографии
22:20
В Михайловке в ДТП ранены 5 человек, среди них – трое детейСмотреть фотографии
21:52
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗ», перевозившего скотСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области 5 октября начался сезон дождейСмотреть фотографии
21:05
На матч «Динамо-Синары» и «Черноморочки» в Волгограде позвали китайцевСмотреть фотографии
 