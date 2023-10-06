Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в Камышине

В городе Камышине Волгоградской области с улицы Титова накануне доставили в больницу мужчину и женщину. Как стало известно ИА «Высота 102», жительница одного из многоквартирных домов сорвалась с высоты пятого этажа и упала на прохожего.

Как рассказали информагентству читатели, их соседка предприняла попытку покинуть квартиру с помощью простыней. Перед этим между ней и супругом произошла ссора.

– Сосед закрыл свою слишком свободолюбивую жену дома, а сам пошел по своим делам. Но она, судя по всему, решила любыми средствами вырваться наружу. Связала простыни и начала спускаться. В районе третьего этажа что-то пошло не так и простыни развязались, – рассказал один из местных жителей. – Самое интересное, что как раз в этот момент по улице шел мужчина, который тут же поспешил на помощь падающей. Он пытался ее поймать, но она фактически подмяла его под себя. Обоих забрали в больницу.

По информации от экстренных служб, 47-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер. Подоспевший на помощь мужчина оказался на больничной койке с открытым переломом ноги.

Информацию о состоянии пострадавших ИА «Высота 102» уточняет также в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: архив ИА «Высота 102»