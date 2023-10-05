



Малыши появились на свет 4 октября в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 города Волгограда. Для 29-летней жительницы Калачевского района - это первые роды. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, Елизавета Рукосуева работает в театральном центре детского досуга артистом-кукловодом. К решению стать родителями девушка и ее супруг Александр пришли вместе.

















Забеременев, девушка встала на учет в женскую консультацию. О том, что у пары будет трое детей, им сообщил специалист ультразвуковой диагностики. Поскольку беременность была многоплодной, молодую маму направили на консультацию в областной перинатальный центр №2.Весь период беременности специалисты ВОКПЦ №2 следили за состоянием женщины и ее малышей. На сроке в 30 недель Елизавету госпитализировали на сохранение. А на 34-й неделе на свет появились девочка и два мальчика. Детей назвали Леон, Мирон и Кассандра.Сейчас дети находятся под присмотром неонатологов и реаниматологов. Когда малыши наберут вес, их с мамой начнут готовить к выписке.Отметим, с начала года Леон, Мирон и Кассандра - первая тройня, рожденная в регионе. При этом в 2023 году на свет появились 136 двойняшек.