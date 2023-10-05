Ж/д переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют до утра 6 октября

Сегодня, 5 октября, с 22:00 движение по железнодорожному переезду в Городищенском районе Волгоградской области будет ограничено, а в полночь полностью закрыто до 6 утра. Об этом V102.RU сообщили в Приволжском отделении железной дороги.

Ограничения движения на 1062 км перегона Пост 6 км – Разгуляевка (в месте соединения ул. Краснополянская в Дзержинском районе Волгограда с ул. имени 62-й Армии в рабочем поселке Городище) вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

С 22:00 до 00:00 5 октября проезд автотранспорта через переезд будет осуществляться с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения. С 00:00 до 6:00 6 октября движение автотранспорта через указанный переезд будет закрыто полностью.

Объехать данный участок можно по улицам Краснополянская, Дорожников, Историческая и автомобильной дороге М-6 «Каспий», в рабочем поселке Городище – по улицам Баррикадная, Коммунальная и Андреева.

Фото: Приволжской железной дороги