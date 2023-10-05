В Волгограде родным 11 погибших участников СВО передали ордена Мужества





В Волгограде сегодня, 5 октября, родным погибших при исполнении воинского долга участников специальной военной операции передали ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», к государственным наградам посмертно представлены одиннадцать героев из Волгоградской области.

Указом президента России Владимира Путина за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, отмечены наградами:

– младший лейтенант Левин Александр Иванович

– сержант Солохин Владимир Ильич

– сержант Павлов Николай Викторович

– сержант Вашкевич Сергей Иванович

– ефрейтор Кравцов Андрей Александрович

– рядовой Савира Сергей Викторович

– рядовой Руденко Александр Сергеевич

– рядовой Якимов Владимир Александрович

– рядовой Уразбаев Арман Русланович

– рядовой Ульев Андрей Сергеевич

– рядовой Дрожжин Леонид Александрович

Ордена Мужества женам и матерям погибших военнослужащих сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.