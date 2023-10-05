В Волгограде родным 11 погибших участников СВО передали ордена Мужества

В Волгограде сегодня, 5 октября, родным погибших при исполнении воинского долга участников специальной военной операции передали ордена Мужества. Как сообщает ИА «Высота 102», к государственным наградам посмертно представлены одиннадцать героев из Волгоградской области.
Указом президента России Владимира Путина за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные в зоне СВО, отмечены наградами:
– младший лейтенант Левин Александр Иванович
– сержант Солохин Владимир Ильич
– сержант Павлов Николай Викторович
– сержант Вашкевич Сергей Иванович
– ефрейтор Кравцов Андрей Александрович
– рядовой Савира Сергей Викторович
– рядовой Руденко Александр Сергеевич
– рядовой Якимов Владимир Александрович
– рядовой Уразбаев Арман Русланович
– рядовой Ульев Андрей Сергеевич
– рядовой Дрожжин Леонид Александрович
Ордена Мужества женам и матерям погибших военнослужащих сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» передали военный комиссар Волгоградской области Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Эдуард Давыдовский.