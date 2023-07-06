Общество

«Несли сына 3 километра на руках»: родные погибших в СВО волгоградцев рассказали о подвигах героев

Общество 06.07.2023 16:12
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06.07.2023 16:12


Родные и близкие погибших в спецоперации солдат и офицеров сегодня, 6 июля, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» получили высокие госнаграды — ордена Мужества. Родители погибших бойцов нашли в себе силы рассказать журналистам V102.RU о подвигах своих детей, которые не колеблясь, встали на защиту России.



Ренат Дуяков родился в поселке Катричев Быковского района. Наш земляк выбрал для себя путь профессионального военного. Какое-то время он служил по контракту в одной из воинских частей в Волгограде, затем в период СВО перевелся в штурмовой отряд «Бессмертный Сталинград». 

По словам отца погибшего ефрейтора, у его сына было ранение на передовой — он спас товарища и получил свою первую награду.  

— Боевого товарища вытащил. Рената самого ранило, но он бросился спасать сослуживца, второго спасти не успел, по ним стали сильно бомбить. Получил медаль «За отвагу», — рассказывает Валерий Дуяков. 

Отец штурмовика с болью вспоминает обстоятельства последнего боя своего сына. 

— Их послали в разведку, Ренат как пулеметчик шел. По ним отработали из минометов, прилетела граната, одного засыпало, но тот живой остался. Сын сказал, мол, откапывайте и уходите, а я позже приду, вас прикрою. Как нам рассказали сослуживцы, у него после взрыва заклинило пулемет, — вспоминает отец военнослужащего. 

Стоявшая в стороне мать Рената в этот момент тихо произнесла: «4 июня ему 30 лет исполнилось». 

Александр Каминский родился и вырос в селе Березовка Руднянского района. Отец погибшего военнослужащего вспоминает, что сын в свое время отслужил срочную в воздушно-космических силах в Ростовской области. После демобилизации основал в Волгограде клининговую компанию. 

— 28 сентября его призвали по частичной мобилизации. Сомнений не было идти или не идти. Он пошел служить. Родина позвала, он ответил: «Есть!», — говорит отец погибшего рядового Владимир. — 15 февраля он прислал сообщение, что все нормально. Как мне потом рассказали, сын погиб при выполнении боевой задачи. Их группа попала под минометный обстрел. Саша собой прикрыл товарищей, — глядя в одну точку говорит Владимир Каминский. 


Виталий Ситников родился в Волгограде. В зоне СВО был заместителем командира взвода. Со слов матери, ее сын больше 20 лет отдал службе.   

— Он не представлял своей жизни без армии. И когда в июне был в отпуске, я говорила ему: «Сыночек, может, ты не пойдешь?» Он мне отвечал на это: «Мам, я не могу, там мои пацаны. Как они без меня?», — рассказала Римма Хейф. — Мой сын был мужественным, отважным, делился последним куском хлеба со своими подчиненными. Его наградили орденом Жукова прямо на поле боя. На фронте он с самого начала, с 24 февраля. 

Виталий Ситников погиб от ранений, полученных на одном из боевых заданий.  

— Был бой. Они пошли вперед, по ним отработал танк. Ребята несли сына три километра на руках. Позже он скончался в госпитале в Симферополе. После операции от полученных ран впал в кому. Мы узнали об этом 9 февраля, — говорит мать Виталия. 

Нашего земляка похоронили 1 марта в Камышине. У него остались взрослая дочь, сын-подросток, а после гибели у него родился еще один ребенок — мальчик.  

Видео и фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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