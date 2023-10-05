Бочаров поздравил с 99-летием участника Сталинградской битвы Евгения Рогова

Почетному гражданину Волгограда и Волгоградской области, участнику Сталинградской битвы Евгению Федоровичу Рогову исполнилось 99 лет. Как сообщили V102.RU в администрации региона, с днем рождения фронтовика лично поздравил губернатор Андрей Бочаров, пожелав ему здоровья и долголетия.

Евгений Федорович Рогов - легендарная личность. Он попал на фронт сразу после окончания школы. В 18-летний автоматчик Рогов в составе 159-й стрелковой бригады 28-й армии Сталинградского фронта он принимал участие в обороне Сталинграда. Освобождал от фашистов Севастополь, воевал и на других направлениях. Победу встретил в Бухаресте. После войны с отличием окончил Сталинградский сельскохозяйственный институт. Работал зоотехником, старшим преподавателем в сельхозинституте, занимался научно-исследовательской деятельностью. Опубликовал более 80 научных работ.

За воинскую доблесть и трудовые заслуги Евгений Федорович отмечен государственными наградами, почетными грамотами и благодарностями. В 2015 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». В 2022-м - «Почетный гражданин Волгоградской области».

Фото: администрации Волгоградской области