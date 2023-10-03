Полицией задержаны волгоградцы, открывшие стрельбу из автомата на улице





В Волгограде задержана группа мужчин, которые вечером 2 октября, находясь на территории гаражного кооператива, открыли стрельбу из автомата. Услышав стрельбу, в полицию обратились жители улицы Волгоградской. Прибывшие на место полицейские изъяли оружие.

– Накануне вечером в дежурную часть полиции Советского района поступило сообщение о выстрелах из автоматического оружия. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При них находился охолощенный автомат АКС74У-СХ, – рассказали подробности происшествия в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Сотрудники полиции изъяли оружие и доставили граждан в отдел полиции.

Выяснилось, что охолощенный автомат принадлежит 39-летнему волгоградцу, который, как он заявил, купил его в магазине. Он же, по предварительным данным, произвел выстрелы.

– Изъятое оружие направлено на исследование. По данному факту проводится проверка. – добавляют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области