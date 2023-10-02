Волгоградский журналист и писатель возглавил «Горьковку»

Александр Лепещенко назначен директором областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького в Волгограде, сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области.
Новый 46-летний руководитель «Горьковки» окончил факультет журналистики Волгоградского государственного университета. Является членом Союза писателей России, членом Союза журналистов России, главным редактором литературного журнала «Отчий край».
В разные годы Лепещенко работал главным редактором газеты «Заволжье» Николаевского района, главным редактором камышинской ежедневной общественно-политической газеты «Диалог» и заместителем генерального директора ООО «Издательство «Учитель» (Волгоград).
Является лауреатом премии имени Виктора Канунникова (2008), лауреатом Международного литературного форума «Золотой Витязь» (2016, 2018), лауреатом Южно-Уральской международной литературной премии (2017), финалистом Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина (2020), лауреатом Государственной премии Волгоградской области (2022), лауреатом журнала «Российский колокол» (2022) и других.
С 2023 года Александр Лепещенко входит в жюри международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь».
Фото: комитет культуры Волгоградской области
Коллаж Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»