В Котовском районе Волгоградской области простились с 32-летним военнослужащим Сергеем Корастелевым, который погиб в зоне специальной военной операции. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщил глава района Сергей Чумаков.
- Сергей служил по контракту и геройски погиб, участвуя в специальной военной операции. Церемония прощания прошла в селе Перещепное Мокроольховского сельского поселения. Похороны состоялись в соответствии с воинским ритуалом, - сообщил глава района в своем телеграм-канале.
Траурная церемония состоялась в воскресенье, 1 октября. Память погибшего бойца почтили руководители района, представители Котовского военного комиссариата, общественности и местные жители.
Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея Корастелева.
Фото: Сергей Чумаков / t.me
Коллаж Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»