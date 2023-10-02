Общество

В Волгоградской области похоронили 32-летнего контрактника Сергея Корастелева

Общество 02.10.2023 13:27
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02.10.2023 13:27


В Котовском районе Волгоградской области простились с 32-летним военнослужащим Сергеем Корастелевым, который погиб в зоне специальной военной операции. Трагическую новость, как передает V102.RU, сообщил глава района Сергей Чумаков.

- Сергей служил по контракту и геройски погиб, участвуя в специальной военной операции. Церемония прощания прошла в селе Перещепное Мокроольховского сельского поселения. Похороны состоялись в соответствии с воинским ритуалом, - сообщил глава района в своем телеграм-канале.

Траурная церемония состоялась в воскресенье, 1 октября. Память погибшего бойца почтили руководители района, представители Котовского военного комиссариата, общественности и местные жители.

Администрация выражает соболезнования родным и близким Сергея Корастелева.

Фото: Сергей Чумаков / t.me

Коллаж Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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