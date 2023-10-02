Не морозить волгоградцев и вовремя согревать поручил Бочаров на совещании

Старту предстоящего отопительного сезона сегодня, 2 октября, посвятил оперативное совещание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона распорядился начинать подтопку соцучреждений, ориентируясь на прогнозы синоптиков. В некоторых многоквартирных домах до начала отопительного сезона проведут репетицию.

По информации Андрея Бочарова, к подаче тепла в Волгоградской области готовы 99% объектов ЖКХ и социальной сферы.

– Реализуются намеченные мероприятия по текущему и капитальному ремонту объектов жизнеобеспечения и инженерных сетей. Продолжается плановая реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций. Работу координируют областная межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов и штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Волгоградской области. Работают муниципальные оперативные штабы. Готовность объектов ЖКХ и социальной сферы Волгоградской области на сегодня уже превышает 99%. Готовность объектов производства и передачи электроэнергии превышает 93%, – сообщил Андрей Бочаров на совещании.

Завершить подготовку объектов ЖКХ, социальной сферы, объектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период органы исполнительной власти и ресурсоснабжающие организации должны по поручению губернатора Волгоградской области в установленные ранее сроки. Кроме того, подчеркнул Андрей Бочаров, при прогнозе к осложнению погодных условий должна своевременно начинаться подтопка учреждений социальной сферы.

– Также необходимо провести пробную подтопку многоквартирных домов и выполнить регулировочные работы на тепловых сетях до начала отопительного сезона, – сказал глава региона. – Нужно обеспечить в нормативные сроки устранение теплоснабжающими организациями нарушений по предписаниям Ростехнадзора и получение лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов; завершить в установленные сроки проверки состояния внутридомового газового оборудования;

В Волгоградской области также сформируют аварийный запас топлива, материально-технических ресурсов, в том числе реагентов для обработки дорог, в установленных объемах.

Промежуточный доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона главе региона представят до 15 октября.