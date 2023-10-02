В зоне СВО погиб 49-летний разведчик Алексей Макеев из Волгоградской области

В Новоаннинском районе Волгоградской области скорбят по 49-летнему Алексею Макееву, который погиб в зоне специальной военной операции, передает V102.RU. Как сообщили в администрации Панфиловского сельского поселения, Алексей Макеев в июне 2023 года пошел на СВО добровольцем. Был зачислен приказом на воинскую должность старшего разведчика разведывательной роты. Погиб при исполнении воинского долга 2 сентября.
- Администрация Панфиловского сельского поселения выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея, - сообщили в поселении.
У Алексея Макеева остались жена и двое детей.
Фото: администрации Панфиловского сельского поселения
Коллаж: Павел Мирошкин / V102.RU