Общество

Осенний призыв в Волгоградской области пройдет без цифровых повесток

Общество 30.09.2023 15:14
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30.09.2023 15:14


С 1 октября в России, согласно указу президента, начинается осенняя призывная кампания. Некоторые муниципалитеты Волгоградской области сообщили количество планируемых к призыву молодых людей и рассказали об особенностях осенней кампании.

- Всего этой осенью будут приглашены более 1 000 молодых волжан, - сообщила администрация города-спутника Волгограда. -  Призывная комиссия в Волжском начнет работать со 2 октября в городском военном комиссариате. Повестки молодым волжанам будут приходить по прежней схеме – на бумажных носителях. Отправление к месту срочной службы  призывников начнется после 15 октября.

Согласно указу президента РФ, осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря. На службу будут призваны 130 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет.

Напомним, что с 1 октября 2023 года увеличивается в 10 раз штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины (ст. 21.5 КоАП РФ). Теперь он составит 30 тысяч рублей.

Что же касается электронных повесток, то пока их рассылка возможна только в тестовом режиме. 

Фото из архива ИА «Высота 102»

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