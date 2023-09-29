Призывную комиссию создали в Волгоградской области

Призывная комиссия образована в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, подписанное сегодня, 29 сентября, утвержден основной и резервный составы комиссии.
Председателем коллегиального органа стал губернатор Андрей Бочаров. Резервный состав возглавил заместитель главы региона Геннадий Шевцов. В комиссию вошли также представители военкомата, общественных организаций, медики и чиновники.
Призывная кампания для молодых людей 1996-2005 годов рождения, как следует из документа, продлится в течение октября-декабря 2023 года.
Также постановлением предусмотрен порядок организации работы призывной комиссии по рассмотрению жалоб, поданных в рамках процедуры досудебного обжалования решений.
Полностью познакомиться с текстом документа можно здесь.