Общество

Призывную комиссию создали в Волгоградской области

Общество 29.09.2023 15:06
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29.09.2023 15:06


Призывная комиссия образована в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, подписанное сегодня, 29 сентября, утвержден основной и резервный составы комиссии.
Председателем коллегиального органа стал губернатор Андрей Бочаров. Резервный состав возглавил заместитель главы региона Геннадий Шевцов. В комиссию вошли также представители военкомата, общественных организаций, медики и чиновники.
Призывная кампания для молодых людей 1996-2005 годов рождения, как следует из документа,  продлится в течение октября-декабря  2023 года.
Также постановлением предусмотрен порядок организации работы призывной комиссии по рассмотрению жалоб, поданных в рамках процедуры досудебного обжалования решений.
Полностью познакомиться с текстом документа можно здесь.

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