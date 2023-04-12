Волгоградцы смогут оспорить повестки в военкомат на Госуслугах





Накануне Госдума РФ приняла законы об электронных повестках, об ограничениях для уклонистов и о едином реестре военнообязанных. У волгоградцев, как и у других жителей России, в связи с этим возникло немало вопросов. В частности, зачем вводится единый реестр военнообязанных и как он будет работать? Накануне Госдума РФ приняла законы об электронных повестках, об ограничениях для уклонистов и о едином реестре военнообязанных. У волгоградцев, как и у других жителей России, в связи с этим возникло немало вопросов. В частности, зачем вводится единый реестр военнообязанных и как он будет работать?

В первую очередь чиновник подчеркнул, что введение реестра воинского учета никак не связано со слухами о второй волне мобилизации. Реестр создается с целью совершенствования системы воинского учета и призыва на срочную службу. В первую очередь чиновник подчеркнул, что введение реестра воинского учета никак не связано со слухами о второй волне мобилизации. Реестр создается с целью совершенствования системы воинского учета и призыва на срочную службу.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на главные вопросы о запуске единого реестра военнообязанных.- Повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, - не должны их получить, - заявил Шадаев.Проверить, есть ли отсрочка от службы, а также узнать, в каком военкомате молодой человек стоит на учете, можно будет в личном кабинете на Госуслугах. Туда же будут приходить повестки и уведомления о введении различных ограничений. В случае, если повестка пришла пользователю, имеющему отсрочку, он сможет обжаловать ее на портале. Обращение рассмотрит региональная призывная комиссия в течение 5 дней.Кроме того, появятся новые правила постановки на воинский учет.- Если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки, - отметил глава Минцифры.Единый реестр военнообязанных планируют запустить не раньше начала следующего осеннего призыва на срочную службу.