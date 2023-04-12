Волгоградцы смогут оспорить повестки в военкомат на Госуслугах

Проверить, есть ли отсрочка от службы, а также узнать, в каком военкомате молодой человек стоит на учете, можно будет в личном кабинете на Госуслугах. Туда же будут приходить повестки и уведомления о введении различных ограничений. В случае, если повестка пришла пользователю, имеющему отсрочку, он сможет обжаловать ее на портале. Обращение рассмотрит региональная призывная комиссия в течение 5 дней.
Кроме того, появятся новые правила постановки на воинский учет.
- Если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки, - отметил глава Минцифры.
Единый реестр военнообязанных планируют запустить не раньше начала следующего осеннего призыва на срочную службу.