Общество

Волгоградцы смогут оспорить повестки в военкомат на Госуслугах

Общество 12.04.2023 17:06
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12.04.2023 17:06


Накануне Госдума РФ приняла законы об электронных повестках, об ограничениях для уклонистов и о едином реестре военнообязанных. У волгоградцев, как и у других жителей России, в связи с этим возникло немало вопросов. В частности, зачем вводится единый реестр военнообязанных и как он будет работать?
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на главные вопросы о запуске единого реестра военнообязанных.
В первую очередь чиновник подчеркнул, что введение реестра воинского учета никак не связано со слухами о второй волне мобилизации. Реестр создается с целью совершенствования системы воинского учета и призыва на срочную службу.
- Повестки для призыва на срочную службу должны получать те, кого можно призвать, и кто соответствует всем необходимым требованиям. Все, кто не должен получать повестки, - не должны их получить, - заявил Шадаев.
Проверить, есть ли отсрочка от службы, а также узнать, в каком военкомате молодой человек стоит на учете, можно будет в личном кабинете на Госуслугах. Туда же будут приходить повестки и уведомления о введении различных ограничений. В случае, если повестка пришла пользователю, имеющему отсрочку, он сможет обжаловать ее на портале. Обращение рассмотрит региональная призывная комиссия в течение 5 дней.
Кроме того, появятся новые правила постановки на воинский учет.
- Если гражданин достиг определенного возраста, только недавно получил гражданство или сменил место жительства, ему не надо будет идти в военкомат, чтобы встать на учёт. Законопроектом предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт без необходимости очной явки, - отметил глава Минцифры.
Единый реестр военнообязанных планируют запустить не раньше начала следующего осеннего призыва на срочную службу.



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