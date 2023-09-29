Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотников

Беспилотники посадили и изъяли из них разведывательную информацию.
Общество 29.09.2023 10:49
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29.09.2023 10:49
Беспилотники посадили и изъяли из них разведывательную информацию.
Отделения радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны Южного военного округа подавили бортовые комплексы навигации и отразили беспилотники условного противника на полигоне под Волгоградом. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ЮВО, в качестве БЛА условного противника использовались дроны гражданского производства и беспилотные аппараты, стоящие на вооружении мотострелкового соединения ЮВО.Перехват управления дронами военнослужащие осуществили с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники посадили и изъяли из них разведывательную информацию.
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