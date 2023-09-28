Общество

Пропавшего при странных обстоятельствах рыбака нашли мертвым под Волгоградом

Общество 28.09.2023 21:00
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28.09.2023 21:00


В Волгоградской области окончены поиски пропавшего при странных обстоятельствах Андрея Мажникова. Как сообщает V102.RU, тело жителя села Бабинкино обнаружили сегодня, 28 сентября.     

— Благодарим всех, кто оказал поддержку и помощь в поисках пропавшего мужчины. К сожалению, они завершились трагически. Наш земляк был найден мертвым, — сообщили в администрации Еланского района.

Уточняется, что согласно предварительным данным, мужчина утонул. Сегодня в 09.00 утра у Поклонного Креста на въезде в село Бабинкино ждали всех, кто мог помочь с поисками — был объявлен общий сбор для прочесывания местности. 

Напомним, близкая родственница пропавшего сообщала, что Андрей Мажников пропал в ночь с 18 на 19 сентября, отправившись на рыбалку с братом.  

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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