В Волгоградской области рыбак исчез на глазах у брата

В Еланском районе Волгоградской области десятые сутки ищут пропавшего жителя села Бабинкино Андрея Викторовича Мажникова. Как сообщает V102.RU, мужчина исчез при весьма странных обстоятельствах.

— Андрей пропал в ночь с 18 на 19 сентября. Пошел на рыбалку вместе с братом на речку Елань. Немного выпили, брат говорит, что они не ругались. С его слов, Андрей нырнул в реку, брат испугался и пошел обратно, подумал, что тот вплавь доберется до дома, там недалеко. В лодке осталась его теплая одежда. Получается, что на нем остались лишь футболка и нижнее белье, — рассказала информагентству близкая родственница пропавшего, представившаяся Анастасией. — Мы сразу обратились в полицию. Брата возили в Волгоград, опрашивали, сказали, что он ни при чем. С Андреем такое раньше бывало, он мог раз в год загулять, но всегда возвращался обратно, давал о себе знать. У него жена и двое детей. Мы все в шоке.

По словам Анастасии, место, где исчез Андрей, дважды обследовали водолазы.

— Вчера последний раз были. Но все безрезультатно. Как только Андрей пропал, мы своими силами пытались искать, осматривали дома заброшенные, подвалы. Завтра объявляем общий сбор в 09.00 у Поклонного Креста на въезде в село Бабинкино. Ждем всех, кто желает нам помочь.

Анастасия уточняет, что Андрею 39 лет, рост 170 сантиметров, на плече у него татуировка в виде скорпиона. Если вы обладает информацией, способной помочь поискам, просьба связаться по номеру 8 961 058 91 22.

Фото и коллаж: архив семьи, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

Он может быть рядом с нами: 45-летний волгоградец пропал после трепанации черепа