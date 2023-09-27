Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцев





В городе Волжском Волгоградской области оперативники ГУ МВД России задержали 24-летнего мужчину, подозреваемого в краже декоративных колпаков с колес четырех автомобилей. По информации полицейских, автовладельцы лишились имущества в ночь на 20 сентября. Все пострадавшие проживают на ул. Ленина.

– 20 сентября в полицию Волжского обратились владельцы трех «Лада Гранта» и один хозяин «ВАЗ-2110», которые сообщили о краще декоративных колпаков с их автомобилей. В ходе проведения мероприятий, личность подозреваемого в краже была установлена. Оперативными сотрудника был 24-летний волжанин, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Волжанин признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу колпаков с целью дальнейшей их перепродажи.

Уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – «Кража».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области