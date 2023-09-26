Заболеваемость ОРВИ за неделю в Волгоградской области выросла на 24%

В Волгоградской области за неделю заболеваемости ОРВИ в целом выросла на 24%. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные территориального управления Роспотребнадзора, эпидемиологи связывают такой всплеск простуд с началом учебного года, увеличением контактов детей и подростков в дошкольных учреждениях, школах и колледжах.

- Частота распространения ОРВИ среди детей школьного возраста составила 25% от общего числа заболевших, - сообщили в ведомстве.

Исследования показывают, что в настоящее время в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии: чаще риновирус, в сопровождении аденовируса, парагриппа, COVID-19.

В настоящее время проводится вакцинация жителей региона от гриппа, который может привести к опасным осложнениям. По состоянию на конец прошлой недели прививками в регионе охвачено 11,7% населения. Сегодня, 26 сентября, вакцинировался от гриппа и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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