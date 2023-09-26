«А сам не плошай»: губернатор Бочаров поставил прививку от гриппа

Губернатор Волгоградской области 26 сентября в ходе рабочей поездки в больницу №15 сделал прививку от гриппа. Как сообщает ИА «Высота 102», процесс сняли присутствовавшие при этом журналисты.





Напомним, что накануне, в первый рабочий день после недельного отпуска, Андрей Бочаров посвятил оперативное совещание эпидемиологической обстановке в регионе и поставил задачу по массовой вакцинации населения от сезонных инфекционных болезней. Сегодня заметно отдохнувший и загоревший глава региона показал личный пример жителям и привился от гриппа на базе инспектируемого учреждения.

Бочаров призвал волгоградцев позаботиться о своем здоровье:

– На Бога надейся, а сам не плошай. Необходимо выполнять все рекомендации, которые дают врачи по вакцинации, – сказал губернатор Волгоградской области после того, как получил защиту от гриппа.

Губернатор действительно соблюдает рекомендации медиков и, как уже не раз сообщалось, регулярно ставит прививки. Так, в период пандемии новой коронавирусной инфекции Андрей Бочаров не только одним из первых в обладмине вакцинировался от COVID-19, но и в первых рядах проходил ревакцинацию.

Добавим, что сегодняшнее видео с вакцинацией главы региона администрация опубликовала в социальных сетях. Пользователи между прочим отмечают отличную физическую форму Бочарова.

Журналисты ИА «Высота 102» накануне в ходе уличного опроса поинтересовались у волгоградцев, готовы ли они в случае эпидемии вернуться к масочному режиму. Как оказалось, большинство горожан не против использовать средства индивидуальной защиты, если это рекомендуют врачи.