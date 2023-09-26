В ходе специальной военной операции погиб мобилизованный из Волгоградской области Алексей Дьяков. Как сообщает V102.RU, нашего земляка похоронят в Камышинском районе.

— Окончил Терновскую среднюю школ, Жирновский нефтяной техникум. В Верхней Липовке у него мать живет, сам он с супругой в свое время проживал в Камышине. Знаем, что в 2014 году служил по контракту на должности стрелка-водителя. Затем работал в разных местах. В последнее время был санитаром в стационаре в селе Дворянском. Алексея мобилизовали в начале октября, он ушел одним из первых. В зоне СВО был заряжающим, — рассказали информагентству в администрации Терновского сельского поселения. — 9 марта ему исполнилось 32 года. Командир части позвонил и сказал, что Алексей погиб 24 сентября.

Известно, что у погибшего остались четверо детей. О дате и точном месте похорон будет сообщено дополнительно.

Фото и коллаж: Алексей Дьяков / vk.com, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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