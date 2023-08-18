Погибший в ходе проведения специальной военной операции 33-летний капитан Александр Щетихин, с которым простились в Волгоградской области, посмертно удостоен ордена Мужества. Вдова офицера рассказала журналистам V102.RU подробности последнего боя.

По словам Алины Щетихиной, с Александром она познакомилась уже в Волгоградской области, куда молодой офицер попал по распределению после окончания Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске.

— Саша сам из Амурской области. Родился в селе Угловое Мазановского района. Военных в роду не было. Он стал первым — так сообща решили на семейном совете. По распределению попал в Южный военный округ в 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая на тот момент располагалась в Волгоградской области. Когда бригаду переформировали и перебросили в другой регион, Саша остался служить в 33-м мотострелковом полку в Камышине. В январе 2022 года его откомандировали в Крым, и уже оттуда он ушел на фронт, — вспоминает жена погибшего офицера. — В отпуск Саша приезжал один раз в августе на 15 дней. Мы никогда не общались с ним на тему СВО, даже не знали, где он там находится конкретно. Он оттуда периодически звонил, спрашивал, как мы, как родственники.

Супруга уточнила, что за время службы в зоне боевых действий мужа наградили орденом Мужества. До этого Александр Щетихин успел отличиться при выполнении КТО на Кавказе. Имеет, в том числе медаль «За воинскую доблесть». Участвовал в военных парадах в Ростове и Волгограде. Посмертно награжден еще одним орденом Мужества.

— Саша погиб 24 июля 2023 года. Они отбивали позиции, которые до этого никто не мог взять. Его рота выполнила задачу. Противник в отместку начал артобстрел, снаряд залетел в блиндаж. Как нам сказали, мой муж погиб на поле боя, — рассказала Алина Щетихина.

Накануне боевого офицера со всеми воинскими почестями проводили в последний путь в Камышине. Военнослужащего похоронили на Аллее Славы со всеми воинскими почестями. Соболезнования и слова поддержки семье приходили с малой родины Александра в Амурской области. У кадрового офицера остались супруга и дочь.

Фото и коллаж: администрация Камышина, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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