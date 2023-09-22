«За день до гибели выходил на связь»: в Волгоградской области простились с мобилизованным Сергеем Ивановым

Сегодня, 22 сентября, на кладбище в селе Матышево Руднянского района Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Сергея Иванова. Ему было 29 лет. Как рассказал V102.RU глава Матышевского сельского поселения Юрий Калинин, Сергей учился в Матышевской средней школе, после окончания которой поступил в училище в Камышине на газосварщика. Но не закончил его – пошел в армию, отслужил в ВДВ. После армии Сергей работал на элеваторе и на вахтах в Москве.



– Они с женой у нас в селе купили небольшой домик, дочке у них пять лет, – говорит глава поселения. – Жили скромно, но дружно. Сергей сам из многодетной семьи, воспитывался в трудолюбии, всегда готов был прийти на помощь.



В сентябре прошлого года Сергей Иванов попал под частичную мобилизацию. Но на СВО отправился не сразу.



– У него проблемы со здоровьем оказались, он лечился в Камышине, потом проходил реабилитацию, ну а после этого попал на передовую, – рассказывает Юрий Калинин.



Сергей часто выходил на связь со своими родными – звонил супруге, братьям и сестрам. Все время говорил, что у него все нормально. Последний раз созванивался с ними буквально 13-14 сентября. А потом вдруг пропал.



– Его родные уже тогда почувствовали тревогу, – говорит Юрий Владимирович. – Но гнали от себя плохие предчувствия, успокаивали, мол, значит, пока нет возможности позвонить.



Страшная весть пришла в село 20 сентября. Как потом оказалось, наводчик Сергей Иванов погиб 15 сентября.



Жителя села Матышево похоронили на его малой родине со всеми воинскими почестями.

Коллаж Павла Мирошкина/V102.RU