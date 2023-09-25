Расследования

Двоих парней осудили за ограбление прохожего на остановке в Волгограде

Расследования 25.09.2023 16:42
0
25.09.2023 16:42


За ограбление мужчины на остановке общественного транспорта в Волгограде осуждены двое парней 19 и 22 лет, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, самому молодому фигуранту уголовного дела назначено 4 года 2 месяца лишения свободы. Его приятелю - 5 лет 3 месяца. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Советский районный суд Волгограда признал молодых людей виновными в грабеже в составе группы лиц по предварительному сговору (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что в ночь с 4 на 5 октября 2022 года на остановке они обратились к прохожему с просьбой дать закурить. Мужчина сразу понял, что надо бежать, но парни его догнали, избили и похитили рюкзак с вещами. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей. 

Молодые люди полностью признали вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
25.09.2023 16:36
Расследования 25.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2023 16:23
Расследования 25.09.2023 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2023 15:29
Расследования 25.09.2023 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2023 11:30
Расследования 23.09.2023 11:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2023 08:04
Расследования 23.09.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2023 12:08
Расследования 22.09.2023 12:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2023 10:24
Расследования 22.09.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 13:08
Расследования 21.09.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 12:09
Расследования 21.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 10:35
Расследования 21.09.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.09.2023 09:06
Расследования 21.09.2023 09:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 18:08
Расследования 20.09.2023 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 15:52
Расследования 20.09.2023 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.09.2023 12:25
Расследования 20.09.2023 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.09.2023 17:19
Расследования 19.09.2023 17:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
«Искали не там и не то»: психотерапевт развеял популярные мифы о болезни АльцгеймераСмотреть фотографии
16:42
Двоих парней осудили за ограбление прохожего на остановке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
В багажнике авто у нервных фроловчан нашли убитых косулю и зайцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области младенческая смертность снизилась на 22%Смотреть фотографии
16:23
Простой медосмотр помог выявить рак у 15-летней девочки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Массовая рассылка уведомлений об уплате налогов началась в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:29
Житель Волгограда задушил и пытался сжечь девушкуСмотреть фотографии
15:06
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичамСмотреть фотографии
15:00
Бойцу Росгвардии – участнику СВО вручили медаль Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом борются с очередным ландшафтным пожаромСмотреть фотографии
13:46
В Волжском мужчина сжег лицо в гаражеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области тихо сменили главу фонда капремонтаСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде прошел экологический марафон «День реки»Смотреть фотографии
12:17
В Волгоград купят 25 автобусов по 19 400 000 руб. за штукуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде могут вернуться к ограничениям из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
11:21
«СОГАЗ-Мед»: профилактика женского здоровьяСмотреть фотографии
10:53
Юноши и ветераны взлетят на байках на юге Волгограда. При чем здесь шашлык и китайцы?Смотреть фотографии
10:19
В ресторане Birch в Волгограде нашли мертвой женщинуСмотреть фотографии
10:19
В поселке Волгоградской области младенец захлебнулся рвотойСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде утром при падении с высоты насмерть разбилась женщинаСмотреть фотографии
09:36
Авария на перекрестке в Волгограде «притянула» еще одно ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом водителя снегоболотохода увезли в больницу после тарана иномаркиСмотреть фотографии
09:05
Возят грузовиками. Асфальт с «неработающего» АБЗ укладывают в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:24
На том же месте в тот же час: «Динамо-Синара» зовет болельщиков на матч с топовым соперником в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплатеСмотреть фотографии
21:27
Волжанка сделала карьеру благодаря СК РФСмотреть фотографии
20:25
Чтоб оно за мною мчалось: в Волгоградской области бабье лето продлится еще две неделиСмотреть фотографии
19:32
Под Волгоградом сгорели два домаСмотреть фотографии
18:37
В Камышине потушили пожар на складеСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
 