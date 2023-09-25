Двоих парней осудили за ограбление прохожего на остановке в Волгограде

За ограбление мужчины на остановке общественного транспорта в Волгограде осуждены двое парней 19 и 22 лет, передает V102.RU. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, самому молодому фигуранту уголовного дела назначено 4 года 2 месяца лишения свободы. Его приятелю - 5 лет 3 месяца. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Советский районный суд Волгограда признал молодых людей виновными в грабеже в составе группы лиц по предварительному сговору (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что в ночь с 4 на 5 октября 2022 года на остановке они обратились к прохожему с просьбой дать закурить. Мужчина сразу понял, что надо бежать, но парни его догнали, избили и похитили рюкзак с вещами. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Молодые люди полностью признали вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.