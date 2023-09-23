В Волгограде расследуют уголовное дело об оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ по факту оказания одной из клиник Центрального района Волгограда услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- По версии следствия, бывшим врачом челюстно-лицевым хирургом многопрофильного медицинского центра Абдуллаевым К.Ф. была проведена не отвечающая требованиям безопасности здоровья двухчелюстная ортогнатическая операция, в результате чего пациенту нанесен существенный вред здоровью, - сообщила Буянова.

Следствие полагает, что врачом допущены нарушения в сфере оказания услуг и другим пациентам, которые проходили у него лечение.

Граждан, которые проходили лечение у данного врача, и кому была оказана неквалифицированная медицинская помощь, просят обратиться в следственный отдел по Центральному району города Волгоград по адресу: г. Волгоград, ул.Рокоссовского, д.10, либо по телефонам 33-88-13, 8-937-567-84-29.

Согласно открытым данным, лицевой и пластический хирург Камиль Абдуллаев с 2019 по 2022 годы работал в многопрофильном медицинском центре, расположенном на проспекте Ленина.