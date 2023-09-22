Первую партию новой спецтехники приняли в Волгограде Концессии





В Волгограде в распоряжение «Концессии водоснабжения» поступила первая партия новой спецтехники – два самосвала. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании, КАМАЗы 6520-B5 будут задействовать для вывоза грунта, песка и щебня, а также во время земляных работ.

– Новые машины значительно превосходят уже имеющиеся по габаритам и грузоподъемности, – утверждают специалисты Концессий. – По сравнению со старыми моделями грузоподъемность новых увеличена с 15 до 20 тонн, а кубатура увеличена с 10 кубометров до 20. Данная техника позволяет вести работы в условиях крупных разрытий, особенно когда глубина пролегания коммуникаций превышает 5 метров.

Отдельно специалисты отмечают тот факт, что поступившие в Волгоград самосвалы в буквальном смысле смогут пройти там, где застревали ранее их предшественники. Новые машины характеризируются высокой проходимостью, а триосевая колесная формула позволяет использовать самосвал там, где нет много места: под мостами, в стесненных пространствах, на узких городских улицах.

– Кроме того, на обновленном самосвале применена светодиодная оптика, а 5-й экологический класс автомобиля говорит о том, что эксплуатация данной модели не наносит большого ущерба окружающей среде, – особо подчеркивают в компании.

Самосвалы прибыли в Волгоград вчера и поступят на службу уже в ближайшие дни. До конца года парк спецтехники «Концессий водоснабжения» пополнится двумя десятками новых машин. Это комбинированные промывочные машины, тракторы-откачки, автокран и экскаваторы.

Особые надежды работники Концессий возлагают на аварийно-ремонтные машины, на борту которых находятся все необходимые инструменты для восстановительных работ на водоводах разных диаметров. Таких в Волгоград планируют поставить в ближайшее время восемь единиц.

– Вне всяких сомнений, применение новейших моделей специализированной техники повысит мобильность ремонтных бригад, а во-вторых, позволит значительно сократить сроки проведения восстановительных работ, а значит – обеспечит качественную эксплуатацию сетей и бесперебойную подачу ресурса абонентам, – уточняют в компании.

Напомним, ранее Олег Тетерятник сообщал о старте модернизации котельных в Волгограде.