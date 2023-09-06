Общество

В Волгограде после вояжа с губернатором обустроят быт работникам Концессий

Общество 06.09.2023 16:34
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06.09.2023 16:34


В Волгограде сегодня, 6 сентября, в Общественной палате Волгограда рассмотрели насущные вопросы и проблемы сферы ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102», в том числе зашла речь об исполнений недавних поручений главы региона Андрея Бочарова. Выступая перед собравшимися, руководитель Концессий тепло- и водоснабжения Олег Тетерятник сообщил, что в настоящее время разрабатывается программа по совершенствованию условий труда работников. 

Напомним, что губернатор Волгоградской области 9 августа прервал проходившее в администрации региона совещание по вопросам развития ЖКХ и, посадив всех его участников в микроавтобус, устроил им путешествие по котельным в Волгограде. Осмотрев, в каких условиях приходится работать людям, Андрей Бочаров обрушился с критикой на подчиненных – руководителям различных ведомств пришлось краснеть из-за отсутствия элементарных душевых и адекватных столовых. 

Сегодня Олег Тетерятник заверил, что, в Дзержинском районе по улице Исторической, 183А в скором времени возведут новый административно-бытовой корпус участка «Концессий водоснабжения». Здесь, по его словам, будут созданы все бытовые условия для работников, включая размещение и обустройство комнат отдыха, комнат для приема пищи, душевых и раздевалок. 

Также, доложил Тетерятник, на Исторической запланирован капитальный ремонт гаражей, строительство нового контрольно-пропускного пункта, нескольких новых открытых и крытых складов для размещения и хранения материалов. Уже имеющееся здание склада будет капитально отремонтировано.  

Еще один объект, где  Концессии наведут в первую очередь порядок, – участок энергорайона №2, обслуживающий Центральный и Ворошиловский районы Волгограда. Выступая на  сегодняшнем  мероприятии, Тетерятник сообщил, что здесь проведут капитальный ремонт котельной №207, расположенной  на ул. Нежинской, 32. А именно: отремонтируют крышу, заменят окна и двери, обустроят внутренние помещения. В том числе, комнаты отдыха для работников. 

Добавим, что в планы Концессий входит и обновление спецтехники. Так, в частности, в Волгоград планируют поставить передвижные мастерские, «нафаршированные» всем необходимым для починки канализационных и водопроводных сетей инструментом и техникой.  

– Соответствующие аукционы по закупке спецтехники состоялись, по мере заключения договоров оборудование начнет поступать в распоряжение «Концессий», – заверил Олег Тетерятник. – Отдельно отмечу, что договоры заключаются непосредственно производителями коммунальной техники, вся техника российского производства.

В ходе мероприятия сегодня также прозвучала информация о том, что подготовка к отопительному сезону в Волгограде идет в соответствии с графиком. Так, уже проведены о прессовка и промывка внутридомовых систем теплоснабжения в 4234 из 5025 жилых домов и практически во всех детсадах и школах. 

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