Общество

Маленький прокол спас волгоградку от ампутации ноги

Общество 20.09.2023 20:01
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20.09.2023 20:01


Хирурги больницы № 25 спасли от ампутации 64-летнюю жительницу Волгограда. Как сообщает V102.RU, на протяжении двух месяцев пенсионерка жаловалась на боли в стопе. 

— Волгоградка два месяца мирилась с сильнейшей болью в стопе. Ранее у женщины диагностировали сахарный диабет и атеросклероз. Из-за болезней у пенсионерки сузился просвет бедренной артерии вследствие накопления холестерина. Как итог — диабетическая ангиопатия — характеризующаяся нарушением кровоснабжения в ноге из-за поврежденных стенок сосудов. Недостаток кислорода в тканях привел к постепенному отмиранию тканей пальца. Требовалась срочная операция, так как болезнь могла закончиться ампутацией, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Волгоградку направили в больничный комплекс, где рентгенохирурги провели ей баллонную ангиопластику и стентирование. Женщине восстановили просвет сосуда, сделав маленький прокол. При помощи вживленного стента было нормализовано кровоснабжение в поврежденном участке.

— После операции на подколенной артерии снова появилась пульсация, подкожные вены наполнились, кровообращение в стопе улучшилось, — отметил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы № 25 Андрей Лёгкий.

Напомним, что хирургами больницы № 25 ежегодно выполняются более 9,5 тысяч операций по всем видам хирургического профиля. В этом году за период с июня по август эндоваскулярные операции провели 512 пациентам. 

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

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