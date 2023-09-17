В Волгограде врачи с августа этого года в буквальном смысле ставят на ноги необычного пациента — 14- летнего подростка с 23 переломами. Как сообщает V102.RU, мальчик в начале лета попал в жуткое ДТП с маршруткой и чудом выжил.

— С места аварии бригада СМП доставила подростка в крайне тяжелом состоянии в больницу № 7. Врачи диагностировали у пострадавшего сочетанную автодорожную травму и травматический шок 2 степени. У мотоциклиста было 23 перелома, в том числе закрытая черепно-мозговая травма, переломы ключицы, костей таза со смещением, позвоночника, ушиб легких и другие повреждения, — вспоминают медики.





Напомним, что авария произошла в Советском районе Волгограда ночью 10 августа. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 41-летний за рулем микроавтобуса Fiat Ducato напротив дома № 49 по улице Тбилисской столкнулся с двигавшимся ему навстречу мотоциклом Rubikon (Sport) под управлением 14-летнего подростка.





Как уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенок до сих пор находится на излечении.

— Ему предстоит ряд операций и длительный курс реабилитации. Необычным пациентом занимаются лучшие специалисты волгоградского региона, — заверили в облздраве. — Травматологами проведены четыре этапа хирургических вмешательств. На сегодня пациентом занимаются в детском ортопедо-травматологическом отделении больницы № 7. Подростку предстоят операции по удалению скрепляющих металлических конструкций, которые находятся в конечностях. Медики делают все возможное, чтобы поставить парнишку на ноги.





Врачи регулярно предупреждают детей и их родителей о повышенном травматизме, связанном с самокатами, мотоциклами, автомобилями.

— Получить травму можно и на ровном месте. Что тут говорить о ситуации, когда ты управляешь самокатом, мопедом: здесь необходимо быть предельно осторожным и внимательным, так как ошибка может стоить вам и другим людям жизни, — говорит главный детский специалист травматолог-ортопед Валерий Яковлев. — В машине обязательно нужно пристегиваться и соблюдать скоростной режим, не разговаривать по телефону и не отвлекаться на другие раздражители, то же самое касается и других транспортных средств. На самокате и мотоцикле необходимо находиться в средствах защиты — шлеме, наколенниках. Это может спасти вам жизнь или защитить от серьезных травм.

Напомним, в Волгоградском регионе при реализации месячника «Безопасность дорожного движения» проходят профилактические мероприятия, призванные минимизировать детский дорожно-транспортный травматизм. Такую задачу поставил губернатор Андрей Бочаров. В ходе месячника пройдут десятки конкурсов, флешмобов, круглых столов, лекториев, вебинаров, которые охватят около 250 000 ребят.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области

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