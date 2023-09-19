В Волгограде объявлена закупка на выполнение работ по созданию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, начальная стоимость аукциона составила 167,5 миллиона рублей. Работы должны быть проведены в два этапа: первый – до конца 2023 года, второй – до конца 2024 года.Как следует из технической документации, главная цель создания автоматизированной системы – обеспечение работы органов управления и сил ГО в автоматизированном режиме функционирования, а также соединение муниципальной системы оповещения с региональной. Подрядчик также должен будет обеспечить подачу сигнала оповещения должностных лиц на стационарные и мобильные телефоны в центр муниципальной системы.Кроме того, в рамках выполнения работ планируется оборудовать 114 объектов оборудованием для тревожного оповещения. До конца этого года такую систему установят в ряде школ в разных районах Волгограда.На втором этапе (до конца 2024 года) системой тревожного оповещения оснастят также муниципальные учреждения образования – в других школах, в детских садах, в больнице №7, в инфекционном отделении в Кировском районе, в больнице РЖД, в некоторых колледжах и университетах Волгограда, в почтовых отделениях и на других объектах.