Как следует из технической документации, главная цель создания автоматизированной системы – обеспечение работы органов управления и сил ГО в автоматизированном режиме функционирования, а также соединение муниципальной системы оповещения с региональной. Подрядчик также должен будет обеспечить подачу сигнала оповещения должностных лиц на стационарные и мобильные телефоны в центр муниципальной системы.
Кроме того, в рамках выполнения работ планируется оборудовать 114 объектов оборудованием для тревожного оповещения. До конца этого года такую систему установят в ряде школ в разных районах Волгограда.
На втором этапе (до конца 2024 года) системой тревожного оповещения оснастят также муниципальные учреждения образования – в других школах, в детских садах, в больнице №7, в инфекционном отделении в Кировском районе, в больнице РЖД, в некоторых колледжах и университетах Волгограда, в почтовых отделениях и на других объектах.
Планируется, что теперь система будет оповещать не только «об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Эту фразу заменят на более детальную, которая звучит так: «об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Комплексные проверки готовности системы, когда включаются текстовый и звуковой сигнал «Внимание всем» с доведением его до населения в Волгоградской области, будут проводиться два раза в год – в первую среду марта и октября.Население в таких случаях должны предупредить за три дня до начала проверки систем оповещения.