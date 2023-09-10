Общество 10.09.2023 14:33
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10.09.2023 14:33
В порядок содержания, проверки и применения региональной автоматической системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения Волгоградской области будут внесены изменения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный проект постановления главы региона, в положении о РАСЦО заменят не только отдельные фразы, но и внесут существенные корректировки, касающиеся содержания и эксплуатации всей системы.
Планируется, что теперь система будет оповещать не только «об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». Эту фразу заменят на более детальную, которая звучит так: «об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Поддержание системы оповещения населения в состоянии постоянной готовности возложено на комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области и ГКУ Волгоградской области «Центр управления и связи».
Предусматривается обучение оперативных дежурных, работающих с РАСЦО, регулярное проведение проверок наличия и готовности технических средств оповещения, эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт и осуществление реконструкции РАСЦО.
Причем, проверка исправность технических средств системы оповещения может проходить без включения сигналов оповещения. Так, технические проверки готовности РАСЦО проводятся оперативным дежурным, с периодичностью не реже одного раза в сутки.
Комплексные проверки готовности системы, когда включаются текстовый и звуковой сигнал «Внимание всем» с доведением его до населения в Волгоградской области будут проводиться два раза в год – в первую среду марта и октября. Также указано, что во время такой проверки четко обозначено время и продолжительность замещение эфирного телевизионного вещания и радиовещания.
Население в таких случаях должны предупредить за три дня до начала проверки систем оповещения.
При этом, по решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Волгоградской области, комплексные проверки готовности РАСЦО могут проводиться дополнительно.
В проекте также прописано в каких случаях проводится реконструкция РАСЦО, а также порядок проведения реконструкции на всех этапах.
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