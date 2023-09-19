Энергетики заплатили за массовую гибель животных под ЛЭП в Волгоградской области

Общество 19.09.2023 10:21
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19.09.2023 10:21
Апелляционная инстанция оставила без изменения решение о взыскании с энергетической компании более 210 тысяч рублей за гибель диких животных от удара током в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, компания пыталась обжаловать решение суда первой инстанции, но жалоба была оставлена без удовлетворения.
В настоящее время решение суда исполнено. Ущерб полностью возмещен.
Напомним, в июле 2022 года в 3 км от села Рыбинка Ольховского района были обнаружены трупы шести диких животных. Мертвые кабан, четыре лисицы и косуля лежали под деревянными опорами ЛЭП с провисшими проводами. Установлено, что ЛЭП находилась под напряжением, а звери погибли от поражения электрическим током.
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