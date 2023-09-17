«На лице могут остаться рубцы»: врач рассказала о рисках самолечения угревой сыпи

Прыщи на лице могут преследовать не только подростков, но и вполне взрослых волгоградцев. И, если молодые люди воспринимают высыпания менее болезненно, то пациенты постарше просят срочного лечения с быстрым результатом. О причинах возникновения акне и последствиях самостоятельной борьбы с угрями корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала заведующая кожно-венерологическим отделением Волгоградской областной больницы № 1 Елена Файбисович.

По словам врача, проблемы с кожей можно получить по наследству. Чаще всего акне проявляется у горожан с повышенным содержанием андрогенов в организме. О высыпаниях на лице не понаслышке знают и люди с высокой чувствительной рецепторов к этим гормонам.

— В 85 % случаев от акне страдают пациенты в возрасте от 12 до 24 лет. Но иногда угри встречаются и у взрослых людей — в 8% у волгоградцев от 25 до 34 лет и в 3% — у жителей от 35 до 44 лет, — перечисляет врач–дерматовенеролог. — Причины их появления могут быть разными — наследственность, изменение гормонального фона. У женщин акне нередко вызвано заболеваниями, связанными с работой яичников, или с приближением климактерического периода.





При появлении акне, а в простонародье прыщей, волгоградкам необязательно истязать себя строгими диетами. По мнению Елены Файбисович, влияние пищи на проявления и тяжесть болезни зачастую сильно преувеличено.

— Для выставления диагноза и назначения лечения также необязательно сдавать большое количество анализов на витамины. Хотя в случаях, когда форма заболевания резистентна к стандартному лечению, нам нужно искать какие-то другие причины, — объясняет врач. — Чего точно не нужно делать при появлении акне, так это пытаться их выдавить. Этим люди наносят себе еще больший вред — травмируют окружающие ткани, заносят вторичную инфекцию. Из-за этого на коже в лучшем случае может остаться пигментация. Еще более неприятными последствиями станут рубцы. А при занесении инфекции пациенту и вовсе придется лечиться системными антибиотиками.

При появлении на коже гнойничков у волгоградок возникает непреодолимое желание спрятать их под косметикой. Однако многослойный «грим» может лишь усугубить ситуацию.

— При активном воспалении косметика лишь усугубит ситуацию. Она не только механически раздражает кожу при нанесении, но и закупоривает поры, — предупреждает специалист. — К тому же, пациентам с акне необходима не стандартная линейка из масс-маркетов, а специализированная, более качественная косметика. В серии средств для проблемной кожи есть и декоративная косметика. На постоянной основе она не нужна, но периодически ее можно использовать.





Не лучшим способом борьбы с прыщами дерматовенеролог называет и загар. Подсушив кожу на палящем солнце, волгоградцы рискуют получить новые высыпания.

— Впечатление, что загар решает проблемы с кожей, обманчиво, — убеждена заведующая кожно-венерологическим отделением. — На первый взгляд, кожа действительно выглядит лучше, пятнышки маскируются. Но при угревой болезни ультрафиолет нежелателен, так как он подсушивает кожу. В ответ на это сальные железы продуцируют еще больше кожного сала. Сальная железа выглядит как трубочка и, начинаясь в подкожно-жировой клетчатке, выходит на поверхность кожи. Внутри этой трубочки есть клетки под названием кератиноциты. При излишнем раздражении ультрафиолетом они вырабатываются в большем количестве и просто закупоривают сальную железу. В итоге возникает бескислородная среда, способствующая появлению акне.

А, может быть, лучшим лекарством от акне станет время? Елена Файбисович соглашается, что у подростков с легкой степенью заболевания прыщи действительно могут пройти с возрастом. И все же во многих случаях волгоградцам с угрями не обойтись без помощи врачей.

— Юношеский акне в легкой степени может пройти бесследно для пациента. Но, если воспаления появляются вновь и вновь, у человека есть склонность к частым рецидивам и ухудшению состояния кожи, ему нужна помощь врача. Грамотное и своевременно начатое лечение становится профилактикой таких осложнений акне, как пигментация или рубцы, — подытоживает врач-дерматовенеролог. — К тому же, некоторые пациенты — чаще женщины среднего возраста — настолько сильно переживают из-за заболевания, что мы применяем активную тактику лечения. Высыпания на их коже можно вылечить и местными средствами, однако человек принимает эту проблему настолько близко к сердцу, что мы назначаем системные препараты, которые намного быстрее купируют все проявления болезни.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

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