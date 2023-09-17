Стало известно состояние 10-летнего школьника, оказавшегося на больничной койке после нападения бездомного пса. Как сообщает V102.RU, ребенка с укусами руки и ноги доставили в больницу Волжского.

— Ребенок госпитализирован в хирургическое отделение детской областной больницы Волжского. Получает всю необходимую помощь, состояние стабильное, — прокомментировали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Напомним, что инцидент произошел 16 сентября на детской площадке у жилого дома по улице Октябрьской в рабочем поселке Средняя Ахтуба. Бездомная собака чуть не отгрызла безымянный палец на правой руке мальчика.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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