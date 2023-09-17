Какая погода будет на новой неделе в Волгограде и области

В Волгоградской области на новой неделе синоптики обещают стабильное тепло и минимум осадков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, уже в понедельник дневная температура составит до +25 °С.

— В первый рабочий день новой недели, 18 сентября, по региону практически без осадков, лишь в ночные часы местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах опустится туман. Днем установится ветер северо-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью +9...+14 °С, при прояснении температура упадет до +4...+9 °С, днем составит +20...+25 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

Во вторник, 19 сентября, дожди маловероятны, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +10...+15 °С, при прояснении +5...+10 °С, в послеобеденное время воздух прогреется до +21...+26 °С.

— В Волгограде в ночь на понедельник ожидается кратковременный дождь, в дневной период без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью в городе +10...+12 °С, в дневные часы столбики термометров покажут +23...+25 °С, — добавили в ЦГМС. — Во вторник, в областной столице дожди не ожидаются, ветер северо-западного направления 5-10 м/с. В ночные часы +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.

По информации Gismeteo, с 18 по 24 сентября в Волгограде будет ясно и без осадков. Самыми теплыми днями на новой неделе станут выходные — днем термометры будут показывать до +25 °С. Самыми прохладными окажутся понедельник и вторник. В дневные часы температура не поднимется выше +23 °С. Ночные температуры на новой неделе в среднем будут держатьс в диапазоне +11...+13 °С.

Сегодня в областном центре днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. В дневные часы температура не поднимется выше +21...+23º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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