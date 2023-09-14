Общество

В Волгограде к концу сентября начнётся бабье лето

Общество 14.09.2023 07:41
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14.09.2023 07:41


После первого же похолодания волгоградцы, ещё недавно изнывавшие от экстремальных температур, заностальгировали по теплу. Впрочем, прогнозы синоптиков вселяют оптимизм — вскоре в регионе начнётся бабье лето. Когда ждать потепления? Надолго ли теплая и сухая погода  задержится в Волгоградской области? И стоит ли вообще верить прогнозам на целый сезон? Об этом корреспонденты V102.RU спросили у волгоградского географа Дениса Солодовникова. 

Тёплые и солнечные деньки в начале сентября многие горожане принимают за то самое бабье лето. Но, по словам специалиста, в первые дни осени Волгоград по-прежнему живёт в летнем режиме. 

— С началом бабьего лета днем стоит теплая погода, а ночью прохладно, возможны заморозки. Этот период отчетливо выделяется в средней полосе европейской России, поскольку такая погода обычно сменяет прохладу в конце августа — начале сентября, — объясняет заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ Денис Солодовников. — На этом фоне 10-15 солнечных дней бабьего лета воспринимаются, как  последняя возможность погреться на солнце перед долгой зимой. Но в нашем регионе начало осени часто является прямым продолжением лета — сухая теплая погода с постепенным медленным понижением температуры. Как правило, держится она до середины октября. В таком случае отделить «бабье» лето от обычного сложно.  

В этом году погода провела чёткую грань между сезонами и начала осень с резкого понижения температуры. 

— Пока прогнозы говорят, что ясная теплая погода вернется в Волгоград на следующей неделе, 19-20 сентября, — рассуждает учёный. — Обычно в средней полосе бабье лето длится около двух недель. В Волгограде оно может задержаться и на более долгий срок — до месяца. Вообще типичная осенняя погода — с дождями, ветрами и ночными заморозками, — как правило, приходит в наш регион в конце октября-ноябре. Всё время до этого можно считать нашим бабьим летом.  

И все же учёный не советует горожанам всецело полагаться даже на краткосрочный прогноз.  Предсказания синоптиков на целый сезон, по его словам, и вовсе могут стать условностью. 

— Те, кто следят за климатом, могли заметить, что сейчас даже краткосрочные прогнозы погоды (1-3 дня) сбываются далеко не всегда. А ведь раньше они считались очень надежными, — напоминает кандидат географических наук. — Свежий пример: сильный ливень, который ожидался в прошлую субботу, в период  празднования Дня города. По прогнозам сильные осадки должны были идти в течение всего дня, что напугало многих волгоградцев. Однако на деле все ограничилось небольшим дождиком, едва смочившим асфальт. 

Неточность в выводах синоптиков Денис Солодовников объясняет в том числе последствиями глобального потепления. 

— Из-за глобального потепления перестраиваются  процессы глобальной циркуляции воздушных масс, меняются привычные закономерности. А что такое прогноз погоды? Это математический алгоритм, который выдает результаты, исходя из текущего состояния атмосферы в разных местах, — отмечает географ. — Но, если меняются закономерности формирования погоды, старые алгоритмы перестают работать. Например,  последние два лета в западной Европе стоит аномальная жара, мелеют реки, страдает сельское хозяйство. При этом регулярно повторяющаяся «аномалия» становится новой закономерностью. Статистика метеонаблюдений в этих новых условиях еще не накоплена, поэтому достоверный прогноз дать невозможно. Очевидно, что в ближайшие годы мы будет жить в условиях не очень надежного погодного прогнозирования.  

Подготовила Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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