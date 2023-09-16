Под Волгоградом 50-летний мужчина сгорел в своем доме

Происшествия 16.09.2023 09:29
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16.09.2023 09:29
В рабочем поселке Октябрьский в огне погиб человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, происшествие случилось сегодня, 16 сентября, рано утром. Загорелся деревянный дом на улице Первомайская.
По данным информагентства, обнаружено тело 50-летнего мужчины. Подробности уточняются.Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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