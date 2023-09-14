В Волгоградской области подорожали куры, яйца и бананы





Очередное подорожание некоторых продуктов питания зафиксировано в Волгоградской области. Причем прибавившей в цене еды оказалось больше минимально подешевевшей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, на прошлой неделе продолжили дорожать куры – рост составил 2,2% (196,39 рублей за кг). Не отстают от кур и яйца, которые прибавили в цене 2,41% (67,49 рублей за десяток).

Очередное подорожание некоторых продуктов питания зафиксировано в Волгоградской области. Причем прибавившей в цене еды оказалось больше минимально подешевевшей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, на прошлой неделе продолжили дорожать куры – рост составил 2,2% (196,39 рублей за кг). Не отстают от кур и яйца, которые прибавили в цене 2,41% (67,49 рублей за десяток).

А вот цена на бананы выросла аж на 6,41%. Стоимость килограмма экзотики перевалила за сотню (101,28 рублей за кг). А вот цена на бананы выросла аж на 6,41%. Стоимость килограмма экзотики перевалила за сотню (101,28 рублей за кг).

Накануне в Волгоградстате сообщили Накануне в Волгоградстате сообщили о снижении цен на продукты в августе на 0,4% благодаря удешевлению овощей.





Стала стоить дороже сметана – рост составил 2,06% (271,76 рублей за кг), творог – 1,38% (353,41 рубля за кг). Картофель прибавил в стоимости почти 4% - теперь килограмм клубней стоит в среднем 27,26 рубля за кг. На 1,11% подорожал хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной – до 57,01 рубля за кг.В то же время на мизер снизились цены на молоко пастеризованное жирностью 2,5-3,2%. Снижение стоимости составило всего 0,06% - до 73,23 рубля. Сахар стал дешевле на 0,26% (71,58 рублей).Из овощей за неделю больше всего подорожал картофель – на 3,93% (27,26 рублей за кг), а заметнее всего подешевела капуста – на 8% (31,08 рублей за кг).